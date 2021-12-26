В Бразилии на футбольном поле расстреляли группу людей, погибли шесть человек

Полиция уже задержала больше 10 человек Скриншот: g1.globo.com

Собравшихся на футбольном поле граждан обстреляла вооруженная группа. В результате на месте погибли пять мужчин, еще один пострадавший – женщина – скончался в больнице.

Департамент по делам убийств и защиты людей (DHPP) уточнил, что погибшие были в возрасте от 15 до 26 лет.

Еще по меньшей мере четыре человека были госпитализированы в результате стрельбы, об их состоянии пока не сообщалось, отмечает издание.

Очевидцы рассказали, что стрелявшие скрылись на машине и двух мотоциклах.

Силовики уже задержали более 10 подозреваемых в участии в стрельбе. У них изъяли различное оружие, в том числе оборудование для переоснащения оружия в автоматическое.