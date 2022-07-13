Сегодня в Британии состоится первый раунд голосования за лидера Консервативной партии, который заменит Джонсона

В бюллетене для голосования – восемь кандидатов: члены парламента Кеми Баденох и Джереми Хант, министр торговой политики Пенни Мордаунт, председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат, бывший и действующий министры финансов Риши Сунак и Надхим Захави, министр иностранных дел Лиз Трасс и министр юстиции Суэлла Браверман.

Результаты первого тура голосования объявят в 19.00. Чтобы продолжить борьбу за лидерство, кандидат должен набрать не менее 30 голосов.

После состоятся еще несколько этапов голосования, которые сократят количество участников до двух. Как отмечает BBC, депутаты хотят успеть выбрать двух кандидатов до того, как в парламенте начнутся летние каникулы.

Когда кандидатов останется двое, в финальном голосовании будут участвовать все 160 тыс. членов Консервативной партии. Имя нового премьер-министра Великобритании назовут 5 сентября.