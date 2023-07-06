В бронепоезде Путина нашли дефибриллятор и аппарат вентиляции легких

Журналисты "Досье" совместно с CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk изучили данные госзакупок и документы компании "Циркон Сервис", отвечающей за строительство вагонов для спецпоезда Путина.
Новые вагоны для состава начали строить еще во время первого президентского срока Путина, а последние приобретения – это специальные вагоны со спортзалом, хамамом, баром и кинотеатром. Поезд обошелся бюджету как минимум в 6,8 млрд руб.
Одним из недавних пополнений поезда стал "спортивно-оздоровительный вагон", в котором размещены спортзал, хамам и косметологический кабинет. Он включает в себя медицинское оборудование: дефибриллятор Defigard (для реанимации), аппарат для искусственной вентиляции легких Carina Drager, аспиратор для дыхательных путей Atmos, инфузомат Space B. Braun, монитор пациента Infinity M540, с помощью которого следят за пульсом, давлением, температурой и другими параметрами во время анестезии, вентиляции легких и других процедур.
Также кабинет предназначен для проведения косметических процедур. Там есть аппарат для радиолифтинга, косметологический комбайн Ionto Beauty, аппарат ультразвуковой терапии Ionto Sono, лампа-лупа Circus и многое другое. Комбайн и аппараты позволяют омолодить кожу с помощью радиоволн высокой частоты, провести вакуумную чистку, ионофорез (ток низкого напряжения воздействует на кожу и усиливает выработку коллагена и эластина), дезинкрустацию (в ходе процедуры ток и щелочной раствор очищают поры от грязевых отложений и комедонов), микромассаж и лимфодренаж.
Косметологический кабинет защищен от прослушивания. Как указано в протоколе одного из совещаний с участием ФСО, там установлены "аппаратные средства защиты от утечки акустической информации".
Также особое внимание президент уделяет доступу к государственным телеканалам. В связи с этим в вагонах установили несколько телевизоров, в том числе встраиваемый Mirror Media за 1,2 млн руб.
В общей сложности поезд Путина насчитывает 22 вагона, среди которых два вагона-ресторана. Также там есть вагон-зал с мультимедиацентром. Не все вагоны используются одновременно: судя по фотографиям спецпоезда, обычно к нему цепляют около 10 вагонов. Остальные могут находиться на обслуживании, говорится в публикации.
Поезд президента страны-агрессора обошелся бюджету как минимум в 6,8 млрд руб., говорится в расследовании. Журналисты обнаружили 54 контракта на обслуживание поезда, заключенных с 2014 года. В общей сложности обслуживание спецпоезда обошлось бюджету в 1,45 млрд руб.
Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.
При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
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