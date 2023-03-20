В ЦАР на шахте убиты девять граждан Китая. В стрельбе обвиняют вагнеровцев

По данным расследований, ЧВК "Вагнер" и другие структуры Пригожина имеют в ЦАР большое влияние Фото: ЕРА

По данным мэра близлежащего города Бамбари, расположенного в 25 км, штурм шахты начался рано утром, боевики прошли через охрану объекта и открыли огонь. Он отметил, что добыча золота на руднике началась всего несколько дней назад.

Тела жертв были доставлены в столицу республики Банги. Местные власти заявили, что преследуют нападавших, но отказались от дальнейших комментариев.

Повстанческая организация "Коалиция патриотов за перемены", которую власти обвинили в нападении, в тот же день заявила о непричастности. При этом коалиция обвинила в убийстве китайских рабочих наемников из российской ЧВК "Вагнер" бизнесмена Евгения Пригожина, которые действуют в стране.

Представитель коалиции Мамаду Кура сказал, что нападение планировалось российскими наемниками "с целью напугать китайцев, которые находились там задолго до того, как русские обосновались в этой части страны".

Агентство отмечает, что ЦАР остается одной из самых бедных стран в мире, несмотря на огромные запасы полезных ископаемых, в том числе золота и алмазов. Множество вооруженных группировок препятствуют разведке месторождений иностранными компаниями. Убийства китайских граждан на шахтах до этого происходили в 2018-м и 2020 годах.