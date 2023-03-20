В ЦАР на шахте убиты девять граждан Китая. В стрельбе обвиняют вагнеровцев

По данным мэра близлежащего города Бамбари, расположенного в 25 км, штурм шахты начался рано утром, боевики прошли через охрану объекта и открыли огонь. Он отметил, что добыча золота на руднике началась всего несколько дней назад.
Тела жертв были доставлены в столицу республики Банги. Местные власти заявили, что преследуют нападавших, но отказались от дальнейших комментариев.
Повстанческая организация "Коалиция патриотов за перемены", которую власти обвинили в нападении, в тот же день заявила о непричастности. При этом коалиция обвинила в убийстве китайских рабочих наемников из российской ЧВК "Вагнер" бизнесмена Евгения Пригожина, которые действуют в стране.
Представитель коалиции Мамаду Кура сказал, что нападение планировалось российскими наемниками "с целью напугать китайцев, которые находились там задолго до того, как русские обосновались в этой части страны".
Агентство отмечает, что ЦАР остается одной из самых бедных стран в мире, несмотря на огромные запасы полезных ископаемых, в том числе золота и алмазов. Множество вооруженных группировок препятствуют разведке месторождений иностранными компаниями. Убийства китайских граждан на шахтах до этого происходили в 2018-м и 2020 годах.
ЦАР – бывшая колония Франции. До конца 2022 года там оставался небольшой контингент французских войск, но 15 декабря было объявлено о завершении их миссии.
В ночь с 18-го на 19 декабря в Банги сгорел комплекс зданий представительства Европейского союза. Пожар произошел спустя несколько дней после предполагаемого покушения на главу культурного центра "Русский дом" в Банги Дмитрия Сытого. Министерство иностранных дел России назвало это террористическим актом, призванным помешать "успешному развитию сотрудничества" ЦАР и РФ.
По данным расследований, ЧВК "Вагнер" и другие структуры Пригожина имеют в стране большое влияние. Международные правозащитные организации и местные противники властей обвиняют россиян в различных преступлениях, совершенных в стране, в том числе во внесудебных расправах и пытках, пишет "Радио Свобода".