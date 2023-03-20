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В ЦАР на шахте убиты девять граждан Китая. В стрельбе обвиняют вагнеровцев

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По данным расследований, ЧВК "Вагнер" и другие структуры Пригожина имеют в ЦАР большое влияние
По данным расследований, ЧВК "Вагнер" и другие структуры Пригожина имеют в ЦАР большое влияние
Фото: ЕРА

На золотодобывающей шахте рудника Чимболо в Центральноафриканской республике в результате нападения боевиков были убиты девять граждан Китая, еще двое получили ранения. Об этом 20 марта сообщает АР.

По данным  мэра близлежащего города Бамбари, расположенного в 25 км, штурм шахты начался рано утром, боевики прошли через охрану объекта и открыли огонь. Он отметил, что добыча золота на руднике началась всего несколько дней назад.  

Тела жертв были доставлены в столицу республики Банги. Местные власти заявили, что преследуют нападавших, но отказались от дальнейших комментариев.

Повстанческая организация "Коалиция патриотов за перемены", которую власти  обвинили в нападении, в тот же день заявила о непричастности. При этом коалиция обвинила в убийстве китайских рабочих наемников из российской ЧВК "Вагнер" бизнесмена Евгения Пригожина, которые действуют в стране.

Представитель коалиции Мамаду Кура сказал, что нападение планировалось российскими наемниками "с целью напугать китайцев, которые находились там задолго до того, как русские обосновались в этой части страны". 

Агентство отмечает, что ЦАР остается одной из самых бедных стран в мире, несмотря на огромные запасы полезных ископаемых, в том числе золота и алмазов. Множество  вооруженных группировок препятствуют разведке месторождений иностранными компаниями. Убийства китайских граждан на шахтах до этого происходили в 2018-м и 2020 годах.

Контекст:

ЦАР – бывшая колония Франции. До конца 2022 года там оставался небольшой контингент французских войск, но 15 декабря было объявлено о завершении их миссии.

В ночь с 18-го на 19 декабря в Банги сгорел комплекс зданий представительства Европейского союза. Пожар произошел спустя несколько дней после предполагаемого покушения на главу культурного центра "Русский дом" в Банги Дмитрия Сытого. Министерство иностранных дел России назвало это террористическим актом, призванным помешать "успешному развитию сотрудничества" ЦАР и РФ.

По данным расследований, ЧВК "Вагнер" и другие структуры Пригожина имеют в стране большое влияние. Международные правозащитные организации и местные противники властей обвиняют россиян в различных преступлениях, совершенных в стране, в том числе во внесудебных расправах и пытках, пишет "Радио Свобода".

Теги: Китай, убийство, золото, шахты, ЦАР, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, погибшие
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