В Чечне за распространение фотоколлажа с Кадыровым задержали 25 человек – СМИ

В Чечне прошли задержания в связи с распространением фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одежде православного священнослужителя, отмечает издание "Кавказ.Реалии".

24 января в ряде населенных пунктов Чечни силовики задержали не менее 25 человек в связи с появлением фотоколлажа на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом со ссылкой на собственный источник проинформировало издание "Кавказ.Реалии".

На фотоколлаже изображен Кадыров в одежде православного священнослужителя.

Собеседник издания отмечает, что среди задержанных есть и школьники, и 62-летний таксист.

Задержания прошли в городе Шали (11 человек), селе Герменчук (четыре человека) и в Курчалоевском районе (10 человек).

В отдел МВД по Шалинскому району Чечни доставили, по данным "Кавказ.Реалии", не только тех, кто рассылал фотоколлаж, но и его получателей.

По информации издания, задержанных бьют.

Кадыров – мусульманин.