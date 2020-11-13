В Черногории с 15 ноября введут комендантский час

В Черногории с 15 ноября до 1 декабря с 21.00 до 5.00 будет запрещено выходить из дома.

В Черногории 15 ноября начнет действовать запрет выходить из дома с 21.00 до 5.00 Об этом на пресс-конференции объявил Национальный совет по инфекционным заболеваниям. Текстовую расшифровку заявления опубликовал Total Montenegro News.

Комендантский час вводят до 1 декабря с возможностью дальнейшего продления.

В Черногории с 15 ноября магазины и рестораны будут работать только до 20.00.

По выходным дням будет действовать запрет на поездки из одного города в другой. Запрещается собираться больше четырех человек, в том числе на религиозные обряды.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции в режиме онлайн, в Черногории всего зафиксировали 26,1 тыс. случаев инфицирования, 377 человек умерли, 16,9 тыс. – выздоровели.