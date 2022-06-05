В числе жертв железнодорожной аварии в Германии оказались две беженки из Украины – СМИ

Всего жертвами железнодорожной аварии к северу от Гармиш-Партенкирхена, недалеко от популярного горнолыжного курорта и места массового отдыха, стали пять человек.
Точный возраст погибших украинок не указывается, однако известно, что жертвами аварии стали четыре женщины в возрасте от 32 до 70 лет.
По данным издания, одна из украинок, которая там погибла, была с ребенком, он получил серьезные повреждения и находится в больнице.
Причины аварии пока неясны, подчеркивает Bild.
Пропавшими без вести по состоянию на 4 июня числились семь человек.
По данным ООН на 1 июня, с 24 февраля из Украины выехало почти 7 млн человек, а въехало в страну 2,1 млн. Для временной защиты в странах Европы зарегистрировались 2,9 млн человек. Больше всего украинцев (более 1,4 млн) выехало в Польшу.
В Германию по состоянию на 22 мая отправились 780 тыс. украинцев.