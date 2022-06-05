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В числе жертв железнодорожной аварии в Германии оказались две беженки из Украины – СМИ

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Причины аварии еще не озвучены
Причины аварии еще не озвучены
Фото: ЕРА

В аварии с пригородным поездом, которая произошла 3 июня на юге Германии, погибли две женщины, которые выехали из Украины в связи с полномасштабным вторжением российских войск. Об этом 5 июня сообщил Bild со ссылкой на Федеральное управление по делам миграции и беженцев (BAMF).

Всего жертвами железнодорожной аварии к северу от Гармиш-Партенкирхена, недалеко от популярного горнолыжного курорта и места массового отдыха, стали пять человек.

Точный возраст погибших украинок не указывается, однако известно, что жертвами аварии стали четыре женщины в возрасте от 32 до 70 лет.

По данным издания, одна из украинок, которая там погибла, была с ребенком, он получил серьезные повреждения и находится в больнице.

Причины аварии пока неясны, подчеркивает Bild.

Пропавшими без вести по состоянию на 4 июня числились семь человек.

Контекст:

По данным ООН на 1 июня, с 24 февраля из Украины выехало почти 7 млн человек, а въехало в страну 2,1 млн. Для временной защиты в странах Европы зарегистрировались 2,9 млн человек. Больше всего украинцев (более 1,4 млн) выехало в Польшу.

В Германию по состоянию на 22 мая отправились 780 тыс. украинцев.

Теги: Германия, Украина, авария, беженцы, больница, жертвы, украинцы, женщины, погибшие, поезд
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