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В ДР Конго в результате давки на переполненном стадионе погибли 11 человек

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Инцидент произошел на стадионе в Киншасе
Инцидент произошел на стадионе в Киншасе
Фото: ЕРА (архив)

29 октября в столице Демократической Республики Конго Киншасе во время концерта популярного певца, уроженца Киншасы Фали Ипупа погибли 11 человек. Об этом 30 октября сообщает Reuters.

Инцидент произошел на стадионе вместимостью 80 тыс. человек. Агентство, ссылаясь на своих корреспондентов, пишет, что он был переполнен, часть зрителей пробралась в том числе в VIP-ложу.

Министр внутренних дел ДР Конго Даниэль Асело Окито рассказал, что "в результате удушья и давки" погибли 10 человек, всего – 11, а госпитализировано в итоге семь человек.

Среди погибших – двое полицейских, отметил Окито.

Агентство отмечает, что на стадион попало значительно больше людей, чем могли контролировать государственные и частные службы безопасности.

За пределами стадиона силовики применили слезоточивый газ, пытаясь разогнать собравшихся.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: стадион, концерт, давка, полицейский, Демократическая Республика Конго, погибшие
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