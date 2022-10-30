В ДР Конго в результате давки на переполненном стадионе погибли 11 человек

Инцидент произошел на стадионе вместимостью 80 тыс. человек. Агентство, ссылаясь на своих корреспондентов, пишет, что он был переполнен, часть зрителей пробралась в том числе в VIP-ложу.

Министр внутренних дел ДР Конго Даниэль Асело Окито рассказал, что "в результате удушья и давки" погибли 10 человек, всего – 11, а госпитализировано в итоге семь человек.

Среди погибших – двое полицейских, отметил Окито.

Агентство отмечает, что на стадион попало значительно больше людей, чем могли контролировать государственные и частные службы безопасности.

За пределами стадиона силовики применили слезоточивый газ, пытаясь разогнать собравшихся.