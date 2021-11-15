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В Египте произошло нашествие скорпионов, пострадали 500 человек

В египетской провинции Асуан 13 ноября случилось нашествие скорпионов. Об этом сообщил канал Alhurra.

Сперва телеканал сообщал о трех погибших в результате укусов скорпионов и 425 пострадавших. Однако в министерстве здравоохранения Египта отрицают наличие смертей из-за укусов, отмечает канал Al Arabiya.

По последним данным от скорпионов пострадали 503 человека, им всем ввели противоядие. BBC сообщает, что некоторых врачей в провинции отозвали от вакцинации, чтобы те смогли помочь ужаленным гражданам.

Заместитель министра здравоохранения Асуана Эхаб Ханафи в комментарии агентству Al-Ahram также сказал, что противоядие имеется в больницах и медицинских пунктах Асуана, и дополнительное количество противоядия было предоставлено медицинским подразделениям в деревнях, расположенных недалеко от гор и пустыни.

Глава Информационного центра по изменению климата при министерстве сельского хозяйства Египта Мохамед Фахим раскрыл причину нашествия скорпионов. По его словам, из-за сильных дождей на поверхности оказались мощные потоки воды, которые проникли в норы скорпионов и вымыли их оттуда к домам египтян.

Теги: Египет, непогода
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