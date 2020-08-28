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В Эстонии нарушителей скоростного режима собираются наказывать успокоительной остановкой вместо штрафа

Минюст Эстонии направил на доработку законопроект, который предусматривает альтернативное наказание для автомобилистов, превысивших скорость. Нарушителям собираются предложить принудительную остановку вместо штрафа.

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В случае принятия законопроекта эстонские полицейские будут предлагать водителям в качестве альтернативы штрафу постоять на обочине
В случае принятия законопроекта эстонские полицейские будут предлагать водителям в качестве альтернативы штрафу постоять на обочине
Фото: ЕРА

В Эстонии с 1 декабря могут ввести в силу законопроект, который позволит использовать в отношении превысивших скорость водителей принудительную остановку в качестве альтернативы денежному штрафу. Об этом 27 августа сообщил ERR.

Согласно проекту, в случае превышения скорости не более чем на 20 км/ч водитель может вместо денежного штрафа выбрать 45-минутную успокоительную остановку.

Полиция уже провела эксперимент, результаты которого, по словам генерального директора по развитию департамента полиции и погранохраны Элари Касеметса, доказывают, что штраф не является самым действенным методом борьбы с не очень серьезными нарушениями.

Министерство юстиции законопроект поддержало, но отправило его на доработку для более детального изучения.

Тестирование было непродолжительным, а выборка водителей слишком маленькой, объяснил советник отдела криминальной политики минюста Маркус Кярнер. Он также отметил, что в проекте следует подробно расписать, сколько средств потребуется на создание информационной системы, которая отслеживала бы соблюдение водителем требования о принудительной остановке.

Теги: автомобили, Эстония, полиция, штраф, Минюст, законопроект, скорость, эксперимент
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