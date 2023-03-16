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В Европарламенте призвали уволить сына генерала российской разведки с поста в Совете Европы

Здеховски назвал ситуацию с главой Moneyval скандальной
Здеховски назвал ситуацию с главой Moneyval скандальной
Фото: wikipedia.org

Сын генерал Службы внешней разведки России должен быть немедленно уволен с поста исполнительного директора структуры Совета Европы по борьбе с отмыванием денег. Об этом заявил депутат Европарламента, член специального комитета по иностранному вмешательству, включая дезинформацию, Томаш Здеховски в комментарии изданию Guildhall 16 марта.

"Мы не можем позволить российским рукам контролировать борьбу ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма. Главенство сына российского генерала внешней разведки в Moneyval (структура Совета Европы по противодействию отмыванию денег. – "ГОРДОН")", – сказал он.

Здеховски назвал ситуацию крупнейшим скандалом в вопросах российского проникновения в институты ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Он должен быть уволен немедленно. Совет Европы должен действовать незамедлительно", – заявил он.

Контекст:

15 марта издание Bild со ссылкой на источники сообщило, чтоотец 39-летнего россиянина Игоря Небываева, который является исполнительным секретарем программы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval, вероятно, является генералом Службы внешней разведки России. Издание также утверждает, что отец и сын Небываевы до сих пор прописаны в одной квартире в Москве. 

Имя Владимира Небываева ранее уже фигурировало в украинских новостях. По данным канала "1+1", он был одним из 13 российских дипломатов, которых Украина в 2018 году выслала из страны после отравления в Великобритании разведчика Сергея Скрипаля.

За год до этого, в апреле 2017-го, как сообщал "1+1", Небываев был фигурантом скандала с задержанием в Киеве автомобиля с пьяным  сотрудником российского консульства, представителем пограничной службы ФСБ России Русланом Требунским. По данным канала, Небываев, являвшийся на тот момент официальным представителем Службы внешней разведки России, находился с ним в одной машине.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Европарламент, Совет Европы, скандал, Служба внешней разведки, отмывание денег
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