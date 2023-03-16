В Европарламенте призвали уволить сына генерала российской разведки с поста в Совете Европы

"Мы не можем позволить российским рукам контролировать борьбу ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма. Главенство сына российского генерала внешней разведки в Moneyval (структура Совета Европы по противодействию отмыванию денег. – "ГОРДОН")", – сказал он.

Здеховски назвал ситуацию крупнейшим скандалом в вопросах российского проникновения в институты ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Он должен быть уволен немедленно. Совет Европы должен действовать незамедлительно", – заявил он.