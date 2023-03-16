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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские хакеры атаковали украинскую судебную систему

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Хакеры атаковали украинскую судебную систему
Хакеры атаковали украинскую судебную систему
Фото: depositphotos.com

Хакеры из страны-агрессора России 16 марта устроили атаку на почтовую систему украинских судов. Об этом сообщило госпредприятие "Информационные судебные системы", отмечает портал "Судебная власть Украины".

"Сейчас продолжается кибератака РФ на системы электронной почты судебной системы", – говорится в сообщении.

В "Информационных судебных системах" заверили, что делают все возможное для доступности сервисов.

Днем ранее, 15 марта, агентство Reuters, ссылаясь на отчет Microsoft, предупреждало, что российские хакеры готовят новую волну кибератак против Украины, в том числе угрозу "по типу программ-вымогателей".

"С января 2023 года Microsoft наблюдает, как российские киберугрозы приспосабливаются к наращиванию деструктивных и разведывательных возможностей в отношении гражданских и военных активов Украины и ее партнеров", – говорится в отчете.

Компания Microsoft обнаружила, что особенно опытная российская хакерская группа, известная как Sandworm, тестировала "дополнительные возможности в стиле программ-вымогателей, которые можно было бы использовать для деструктивных атак на организации за пределами Украины, которые выполняют ключевые функции в линиях снабжения Украины".

Контекст:

Полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года началось с массовой кибератаки на органы власти и финансовые учреждения в Украине.

В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".

В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

27 февраля 2023-го в Госспецсвязи сообщили, что за 2022 год в Украине более 2 тыс. киберинцидентов и еще большее количество кибератак.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Microsoft, Украина, хакеры, сайт, кибератака, суд
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