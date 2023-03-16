Российские хакеры атаковали украинскую судебную систему

"Сейчас продолжается кибератака РФ на системы электронной почты судебной системы", – говорится в сообщении.

В "Информационных судебных системах" заверили, что делают все возможное для доступности сервисов.

Днем ранее, 15 марта, агентство Reuters, ссылаясь на отчет Microsoft, предупреждало, что российские хакеры готовят новую волну кибератак против Украины, в том числе угрозу "по типу программ-вымогателей".

"С января 2023 года Microsoft наблюдает, как российские киберугрозы приспосабливаются к наращиванию деструктивных и разведывательных возможностей в отношении гражданских и военных активов Украины и ее партнеров", – говорится в отчете.

Компания Microsoft обнаружила, что особенно опытная российская хакерская группа, известная как Sandworm, тестировала "дополнительные возможности в стиле программ-вымогателей, которые можно было бы использовать для деструктивных атак на организации за пределами Украины, которые выполняют ключевые функции в линиях снабжения Украины".