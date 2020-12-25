В ФСБ сообщили о задержании подростка, который якобы готовил теракт в Тамбове

По данным российских правоохранителей, в Тамбове 17-летний подросток собирал бомбу по инструкции из интернета.

Сотрудники ФСБ России задержали в Тамбове подростка 2003 года рождения, который якобы планировал террористический акт. Об этом агентству ТАСС сообщили 25 декабря в центре общественных связей спецслужбы.

В Следственном комитете РФ уточнили сегодня, что "преступные действия фигуранта были пресечены сотрудниками ФСБ" 23 декабря.

Задержанный – учащийся колледжа, в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) Уголовного кодекса РФ.

"По версии следствия, подозреваемый, являясь сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова. В качестве орудия преступления он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил в сети интернет", – рассказали в Следкоме.

По его данным, во время обыска на съемной квартире подростка "обнаружили и изъяли химические вещества, устройства, предметы и инструменты, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства".