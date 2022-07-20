В Гане зафиксирована вспышка марбургской вирусной болезни, скончались два пациента

В южном регионе Ганы Ашанти в одну и ту же больницу с разницей в два дня обратились два человека, позже лабораторно в Сенегале подтвердили, что у них марбургская вирусная болезнь.
26-летний мужчина скончался 27 июня, 51-летний – 28 июня.
В ВОЗ отметили, что под наблюдение были взяты более 90 человек, контактировавших с умершими впоследствии пациентами, в том числе медработники.
19 июля ВВС сообщила, что выписали 39 человек из 98-и находившихся под наблюдением, симптомов опасного заболевания у них не обнаружили.
Гана намерена ждать 42 дня, чтобы объявить о завершении вспышки, если не будет новых больных.
Случаи заболевания марбургской вирусной болезнью, по данным ВОЗ, фиксировали в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и Южно-Африканской Республике. В частности, в 2021 году вспышка болезни была в Гвинее.
Уровень летальности от болезни составляет, по данным ВОЗ, от 24% до 88% в зависимости от штамма вируса и качества медобслуживания. Препаратов для лечения пока не существует. Вирус передается людям от летучих мышей.
Болезнь, вызванная вирусом Марбург, сопровождается обильным кровотечением. У больного поражается центральная нервная система, возникает спутанность сознания.
Первые случаи заболевания были зафиксированы в 1967 году в немецких городах Марбург и Франкфурт-на-Майне.