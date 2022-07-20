В Гане зафиксирована вспышка марбургской вирусной болезни, скончались два пациента

В южном регионе Ганы Ашанти в одну и ту же больницу с разницей в два дня обратились два человека, позже лабораторно в Сенегале подтвердили, что у них марбургская вирусная болезнь.

26-летний мужчина скончался 27 июня, 51-летний – 28 июня.

В ВОЗ отметили, что под наблюдение были взяты более 90 человек, контактировавших с умершими впоследствии пациентами, в том числе медработники.

19 июля ВВС сообщила, что выписали 39 человек из 98-и находившихся под наблюдением, симптомов опасного заболевания у них не обнаружили.

Гана намерена ждать 42 дня, чтобы объявить о завершении вспышки, если не будет новых больных.