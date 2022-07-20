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В Гане зафиксирована вспышка марбургской вирусной болезни, скончались два пациента

Вирус в Гане подтвердили лабораторно
Вирус в Гане подтвердили лабораторно
Фото: ЕРА (архив)

В Гане (находится в Западной Африке) произошла первая в стране вспышка заболевания, вызванного вирусом Марбург. Об этом 17 июля проинформировало африканское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В южном регионе Ганы Ашанти в одну и ту же больницу с разницей в два дня обратились два человека, позже лабораторно в Сенегале подтвердили, что у них марбургская вирусная болезнь.

26-летний мужчина скончался 27 июня, 51-летний – 28 июня.

В ВОЗ отметили, что под наблюдение были взяты более 90 человек, контактировавших с умершими впоследствии пациентами, в том числе медработники.

19 июля ВВС сообщила, что выписали 39 человек из 98-и находившихся под наблюдением, симптомов опасного заболевания у них не обнаружили.

Гана намерена ждать 42 дня, чтобы объявить о завершении вспышки, если не будет новых больных.

Контекст:

Случаи заболевания марбургской вирусной болезнью, по данным ВОЗ, фиксировали в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и Южно-Африканской Республике. В частности, в 2021 году вспышка болезни была в Гвинее.

Уровень летальности от болезни составляет, по данным ВОЗ, от 24% до 88% в зависимости от штамма вируса и качества медобслуживания. Препаратов для лечения пока не существует. Вирус передается людям от летучих мышей. 

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, сопровождается обильным кровотечением. У больного поражается центральная нервная система, возникает спутанность сознания.

Первые случаи заболевания были зафиксированы в 1967 году в немецких городах Марбург и Франкфурт-на-Майне.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Африка, ВОЗ, больница, Гана, вирус, лечение, болезнь, здравоохранение, штамм
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