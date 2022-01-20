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США ввели санкции против нардепов от ОПЗЖ, Нацбанк повысил учетную ставку, в Украине новая вспышка COVID-19. Главное за день

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НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых
НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 20 января.

Нацбанк повысил учетную ставку и ухудшил прогнозы

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 9% до 10% годовых.

Также НБУ ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2022 год с 3,8% до 3,4%, а прогноз инфляции – с 5% до 7,7%.

США ввели санкции против Козака и Волошина

Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Украины, в частности в отношении народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака и Олега Волошина. 

Санкции введены в соответствии с указом президента США Джо Байдена о блокировании активов лиц, способствующих деструктивной деятельности России против других стран. Кроме Козака и Волошина, ограничения введены в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича и бывшего народного депутата от Партии регионов Владимира Олейника.

В Минздраве заявили о новой вспышке COVID-19 в Украине

19 января в Украине подтвердили 18 479 новых случаев коронавирусной инфекции. Это наибольшее количество с 18 ноября 2021 года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась вспышка СOVID-19, ее эпицентром являются западные регионы Украины.

Ивано-Франковскую область планируют перевести в "красную" зону эпидемической опасности.

Украина примет участие в сертификации "Северного потока – 2"

Украину привлекут к процессу сертификации газопровода "Северный поток – 2" во время рассмотрения этого вопроса Европейской комиссией.

В ICAO заявили о неправдивом сообщении о минировании самолета с Протасевичем

Международная организация гражданской авиации (ICAO) в отчете о принудительной посадке в Минске рейса FR4978 компании Ryanair, в результате которой был арестован оппозиционный журналист Роман Протасевич, заявила, что сообщение о бомбе в салоне было "заведомо неправдивым".

В то же время расследовательская группа "не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо лицу или государству".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, НБУ, Владимир Олейник, Нацбанк, Минздрав, Тарас Козак, Северный поток – 2, Олег Волошин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, Роман Протасевич, задержание Романа Протасевича
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