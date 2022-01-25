В Германии 125 представителей католической церкви совершили коллективный каминг-аут

Среди тех, кто совершил каминг-аут, бывшие и нынешние священники, учителя, церковные администраторы и волонтеры.

Все они присоединились к инициативе #OutInChurch, попросив церковь покончить с "устаревшими положениями церковного учения" в вопросе сексуальной ориентации и гендера.

Члены церковной общины опубликовали в Instagram семь требований, среди которых:

дать им возможность жить открыто как представителям ЛГБТК+ и при этом работать в церкви;

позволить представителям ЛГБТК+ занимать любую должность в церкви без дискриминации;

изменить церковное трудовое законодательство так, чтобы представители ЛГБТК+ могли открыто работать – без дискриминации и угрозы увольнения;

могли открыто работать – без дискриминации и угрозы увольнения; пересмотреть дискредитирующие постулаты церковного учения о сексуальности, сексуальной и гендерной идентичности с учетом положений современной теологии и науки;

чтобы церковь не отказывала людям или парам ЛГБТК+ в божьем благословении и доступе к таинствам;

чтобы церковь противостояла любой форме дискриминации и продвигала культуру разнообразия;

чтобы епископы взяли на себя ответственность от имени церкви за многолетнюю дискриминацию представителей ЛГБТК-сообщества.

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Частью кампании также стал документальный фильм Wie Gott uns schuf ("Какими нас создал Бог"), где люди открыто или анонимно рассказывают об опыте жизни и работы в церковных структурах со своей гендерной и сексуальной идентичностью. Петиция в поддержку #OutInChurch набрала более 12 тыс. подписей.