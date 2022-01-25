В Германии 125 представителей католической церкви совершили коллективный каминг-аут

Среди тех, кто совершил каминг-аут, бывшие и нынешние священники, учителя, церковные администраторы и волонтеры.
Все они присоединились к инициативе #OutInChurch, попросив церковь покончить с "устаревшими положениями церковного учения" в вопросе сексуальной ориентации и гендера.
Члены церковной общины опубликовали в Instagram семь требований, среди которых:
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Частью кампании также стал документальный фильм Wie Gott uns schuf ("Какими нас создал Бог"), где люди открыто или анонимно рассказывают об опыте жизни и работы в церковных структурах со своей гендерной и сексуальной идентичностью. Петиция в поддержку #OutInChurch набрала более 12 тыс. подписей.
В Германии разрешены однополые браки. Соответствующий законопроект Бундестаг одобрил 30 июня 2017 года. Документ также разрешил однополым парам усыновлять детей. 21 июля закон подписал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.
1 октября 2017 года в стране зарегистрировали первый однополый брак. За два года в Германии зарегистрировали более 70 тыс. однополых браков.