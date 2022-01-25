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В Германии 125 представителей католической церкви совершили коллективный каминг-аут

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Участники акции требуют прекратить дискриминацию представителей ЛГБТК-сообщества в церкви
Участники акции требуют прекратить дискриминацию представителей ЛГБТК-сообщества в церкви
Фото: depositphotos.com

В Германии 125 представителей католической церкви в рамках инициативы #OutInChurch публично заявили о своей принадлежности к ЛГБТК-сообществу. Об этом 24 января сообщила Deutsche Welle.

Среди тех, кто совершил каминг-аут, бывшие и нынешние священники, учителя, церковные администраторы и волонтеры.

Все они присоединились к инициативе #OutInChurch, попросив церковь покончить с "устаревшими положениями церковного учения" в вопросе сексуальной ориентации и гендера.

Члены церковной общины опубликовали в Instagram семь требований, среди которых:

  • дать им возможность жить открыто как представителям ЛГБТК+ и при этом работать в церкви;
  • позволить представителям ЛГБТК+ занимать любую должность в церкви без дискриминации;
  • изменить церковное трудовое законодательство так, чтобы представители ЛГБТК+ могли открыто работать – без дискриминации и угрозы увольнения;
  • пересмотреть дискредитирующие постулаты церковного учения о сексуальности, сексуальной и гендерной идентичности с учетом положений современной теологии и науки;
  • чтобы церковь не отказывала людям или парам ЛГБТК+ в божьем благословении и доступе к таинствам;
  • чтобы церковь противостояла любой форме дискриминации и продвигала культуру разнообразия;
  • чтобы епископы взяли на себя ответственность от имени церкви за многолетнюю дискриминацию представителей ЛГБТК-сообщества.

Частью кампании также стал документальный фильм Wie Gott uns schuf ("Какими нас создал Бог"), где люди открыто или анонимно рассказывают об опыте жизни и работы в церковных структурах со своей гендерной и сексуальной идентичностью. Петиция в поддержку #OutInChurch набрала более 12 тыс. подписей.

Контекст:

В Германии разрешены однополые браки. Соответствующий законопроект Бундестаг одобрил 30 июня 2017 года. Документ также разрешил однополым парам усыновлять детей. 21 июля закон подписал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

1 октября 2017 года в стране зарегистрировали первый однополый брак. За два года в Германии зарегистрировали более 70 тыс. однополых браков.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, религия, ЛГБТ, церковь, дискриминация
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