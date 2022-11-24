В Германии из музея украли золотые монеты, датированные около 100 года до нашей эры, на миллионы евро

Это был самый ценный экспонат музея. По данным полиции, речь идет о крупнейшем золотом сокровище кельтского происхождения, найденном в XX веке.

"Потеря кельтского сокровища – это катастрофа. Золотые монеты как свидетельство нашей истории незаменимы", – заявил министр по науке и искусству Баварии Маркус Блюме.