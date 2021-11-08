В Германии самый высокий с начала пандемии уровень заболеваемости COVID-19

Количество новых случаев заражения за последнюю неделю является самым высоким в стране с момента начала пандемии коронавируса. Предыдущий рекордный показатель (197 человек на 100 тыс. населения) был зафиксирован в декабре 2020 года.
Отмечается, что рост случаев заболевания наблюдается по всей Германии, особенно в Саксонии, Тюрингии и Баварии.
По словам научного руководителя Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины Кристиана Карагианнидиса, число госпитализированных пациентов с COVID-19 может удвоиться.
"При уровне заболеваемости 300 мы ожидаем около 4,5 тыс. пациентов с COVID-19 по всей стране", – сказал он.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, Европа – единственный регион в мире, где шестую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19.
Всего с начала пандемии в Германии зарегистрировано почти 5 млн случаев заболевания COVID-19, скончались от болезни около 100 тыс. человек. За последние сутки зафиксировано более 15 тыс. новых заболевших, сообщает Berliner Morgenpost.