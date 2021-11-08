В Германии самый высокий с начала пандемии уровень заболеваемости COVID-19

Количество новых случаев заражения за последнюю неделю является самым высоким в стране с момента начала пандемии коронавируса. Предыдущий рекордный показатель (197 человек на 100 тыс. населения) был зафиксирован в декабре 2020 года.

Отмечается, что рост случаев заболевания наблюдается по всей Германии, особенно в Саксонии, Тюрингии и Баварии.

По словам научного руководителя Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины Кристиана Карагианнидиса, число госпитализированных пациентов с COVID-19 может удвоиться.

"При уровне заболеваемости 300 мы ожидаем около 4,5 тыс. пациентов с COVID-19 по всей стране", – сказал он.