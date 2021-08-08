В Германии земли вернут правительству 2,3 млн доз вакцин

До конца 2021 года 30 млн доз вакцин от AstraZeneca и Johnson & Johnson бесплатно отправят третьим странам, особенно развивающимся Фото: depositphotos.com

14 федеральных земель планируют вернуть вакцину и хотят сообщить о конкретных цифрах в минздрав в понедельник.

До конца 2021 года 30 млн доз вакцин от AstraZeneca и Johnson & Johnson бесплатно отправят третьим странам, особенно развивающимся.

Издание отмечает, что в Германии желание вакцинироваться среди населения в последнее время "значительно упало", особенно упал спрос на препарат AstraZeneca – его федеральные земли хотят вернуть в первую очередь.

Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия не видит необходимости в 1,05 млн доз вакцины, из которых около 922,4 тыс. доз от производителя AstraZeneca и 125,2 тыс. от Johnson & Johnson. Баден-Вюртемберг хочет вернуть 450 тыс. доз вакцин, Гессен – 185,2 тыс. и Саксония – 150 тыс.