В Госдуме РФ произошла потасовка между коммунистами и единороссами

Во время рассмотрения законопроекта в первом чтении депутаты от КПРФ развернули в сессионном зале плакат "КПРФ против QR-фашизма". Это не понравилось парламентариям от "Единой России".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал коммунистов за плакат, сообщает ТАСС.

"Давайте не устраивайте цирк, прекратите, мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже начинаете обвешивать", – заявил он.

После этого между депутатами начался спор на повышенных тонах, во время которого они хватали друг друга за одежду и толкались.

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