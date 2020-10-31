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В Греции на месяц закроют рестораны и введут комендантский час

В Греции 3 ноября начнет действовать новое карантинное зонирование: часть регионов страны отнесут к зоне слежения, часть – к зоне повышенного риска, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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Мицотакис сказал, что речь о полном "замораживании" повседневной жизни не идет
Фото: ЕРА

3 ноября в Греции начнут действовать новые карантинные ограничения, которые вводят из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом премьер-министр страны Кириакос Мицотакис объявил 31 октября в своем обращении к гражданам, обнародованном на сайте правительства.

Он сообщил, что в Греции все регионы будут делить на две карантинные зоны, а не на четыре, как это было ранее. Первая – зона слежения, в нее войдут регионы, которые были в "желтой" и "зеленой" зонах.

Для жителей этой зоны месяц будет действовать комендантский час: гражданам запрещают выходить из дома в период с 0.00 до 5.00. Они должны носить маски в помещениях и на улице, 50% сотрудников государственных и частных организаций переведут на удаленную работу, обучение в университетах полностью переведут на дистанционную форму.

Вторая – зона повышенного риска. Это регионы, которые раньше были в "красной" и "оранжевой" зонах – вся северная Греция и Аттика. В этой зоне с 3 ноября на месяц приостанавливается работа всех кафе, баров, ресторанов, театров и кинотеатров, а также крытых тренажерных залов.

"Розничные магазины остаются открытыми, производство продолжается без перебоев, а школы работают в нормальном режиме. Иными словами, речь о полном "замораживании" повседневной жизни не идет", – добавил премьер-министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, в Греции с начала пандемии подтвердили 39,2 тыс. случаев COVID-19, умерли 626 человек, выздоровели 23 тыс.

Теги: Греция, театр, комендантский час, запрет, карантин, кинотеатр, ресторан, школы, кафе, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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