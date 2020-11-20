В Грузии оппозиция отказалась от участия во втором туре парламентских выборов

Оппозиция Грузии отменила планируемые ранее акции протеста в день второго тура парламентских выборов, чтобы не предавать голосованию "излишнюю важность". В выборах представители оппозиции участвовать не намерены.

Оппозиционные политические силы Грузии приняли решение в знак протеста не участвовать во втором туре парламентских выборов, который пройдет 21 ноября. Об этом 20 ноября сообщил один из лидеров партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили, передает издание "Новости-Грузия".

21 ноября второй тур выборов пройдет в 17 одномандатных округах.

Оппозиционеры также отказались от единой протестной акции в день выборов.

"Любой протест, как бы он ни выражался, – будь то акция, "живая цепь" или громкие крики – предает второму туру выборов излишнюю важность. Именно поэтому мы приняли решение полностью проигнорировать завтрашний день. Вообще ничего не будет, мы сняли абсолютно все акции", – сказал Удумашвили.

Он не исключил, что отдельные партии могут сами провести "митинг в том или ином населенном пункте".

Во втором туре выборов в парламент Грузии принимает участие, в частности, 12 кандидатов от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", отмечает издание "Новости-Грузия".

Выборы в парламент, которые проходили 31 октября, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовало 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержало 27,14% пришедших на выборы.