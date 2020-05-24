В Индии 15-летняя девушка проехала 1200 км на велосипеде, везя травмированного отца, ее пригласили в велосборную

15-летняя Джиоти Кумари и ее отец семь дней добирались из Нью-Дели до родной деревни. Эта история привлекла внимание Федерации велоспорта Индии, которая предложила Кумари попробовать свои силы в сборной страны.

В Индии 15-летняя Джиоти Кумари на велосипеде преодолела 1200 км за семь дней – она везла своего травмированного отца в родную деревню Бихар. Об этом 23 мая сообщило агентство AFP.

Из-за карантина семья девочки осталась без средств к существованию, поэтому другой возможности попасть домой у мужчины, который потерял работу в Нью-Дели, не было.

История о путешествии отца и дочери на подержанном велосипеде, купленном за оставшиеся средства, попала в заголовки СМИ и привлекла внимание Федерации велоспорта Индии, которая предложила Кумари попробовать свои силы в сборной страны.

Глава федерации Онкар Сингх заявил, что у девушки определенно есть выносливость. Он подчеркнул, что федерация берет на себя расходы на обучение Кумари.

Девушка должна приехать в Дели после того, как общенациональные ограничения на поездки из-за пандемии коронавируса будут сняты.