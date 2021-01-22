В Индии случился пожар в здании крупнейшего в мире производителя вакцин

В результате пожара в здании Индийского института сывороток погибли пять человек. В этом учреждении изготавливают вакцину от коронавируса компании AstraZeneca.

21 января в здании крупнейшего в мире производителя вакцин Индийского института сывороток вспыхнул сильный пожар, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает India Today.

Пожар возник на пятом этаже здания, его удалось ликвидировать за два часа. Причины возгорания пока неизвестны.

Все погибшие были подрядчиками, которые занимались изоляционными работами по кондиционированию воздуха в институте и работали на пятом этаже здания. Руководство института заявило, что выплатит семьям погибших по 25 тыс. рупий (9,6 тыс. грн).

Генеральный директор заведения Адар Пунавалла сказал, что производство вакцины от коронавируса Covishield компании AstraZeneca, которую изготовляют в институте, не пострадает из-за пожара.

Индийский институт сывороток является крупнейшим в мире производителем вакцин, он изготовляет по 1,5 млрд доз ежегодно.

Замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко говорил, что Украина вела переговоры с институтом по поводу закупки вакцины от коронавируса.