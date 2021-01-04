В Индии во время похорон погибло по меньшей мере 25 человек

Крыша крематория в индийском городе Мураднагар рухнула во время дождя, когда в здании находились родственники кремируемого.

3 января в индийском городе Мураднагар в пригороде столицы Дели в результате обрушения крыши крематория погибло по меньшей мере 25 человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает India Today.

Не менее 15 человек получили повреждения.

Крыша рухнула, когда в здании находились люди, пришедшие на прощание с родственником, которого в то время кремировали.

По предварительным данным, крыша не выдержала веса дождевой воды.

Местные власти уже начали расследование причин произошедшего. Дело открыто по пяти уголовным статьям.