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В Иране суд помиловал 22 тыс. задержанных во время недавних протестов

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Последняя волна протестов в Иране началась в сентябре 2022 после убийства 22-летней Махсы Амини
Последняя волна протестов в Иране началась в сентябре 2022 после убийства 22-летней Махсы Амини
Фото: ЕРА

Власти Ирана помиловали 22 тыс. человек, арестованных во время акций протеста. Об этом 13 марта сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на заявление главы судебной системы Ирана Голамхоссейна Мохсени Эджеи.

Он не уточнил, за участие в каких именно протестах и в какой период были арестованы помилованные. Агентство сообщает, что среди освобожденных – те, кто получил приговор или был помилован до суда.

Эджеи добавил, что, кроме участников протеста, освобождены еще около 60 тыс. человек, осужденных или задержанных за другие преступления. В их число не попали обвиняемые в насильственных преступлениях и кражах, отметил глава судебной системы.

По данным правозащитников HRANA на 20 февраля 2023 года, с начала протестов осенью 2022 года в стране были арестованы более 19,7 тыс. человек, включая 181 ребенка. 

Контекст:

В сентябре 2022 года в Иране начались массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".

По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.

После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана.

В результате столкновений с полицией и армией погибли 530 активистов, 71 ребенок и 70 силовиков. Четверо протестующих были публично казнены.

Теги: Иран, протесты, арест, заключенные, приговор, помилование
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