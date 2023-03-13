В Иране суд помиловал 22 тыс. задержанных во время недавних протестов

Он не уточнил, за участие в каких именно протестах и в какой период были арестованы помилованные. Агентство сообщает, что среди освобожденных – те, кто получил приговор или был помилован до суда.

Эджеи добавил, что, кроме участников протеста, освобождены еще около 60 тыс. человек, осужденных или задержанных за другие преступления. В их число не попали обвиняемые в насильственных преступлениях и кражах, отметил глава судебной системы.

По данным правозащитников HRANA на 20 февраля 2023 года, с начала протестов осенью 2022 года в стране были арестованы более 19,7 тыс. человек, включая 181 ребенка.