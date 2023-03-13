В Иране суд помиловал 22 тыс. задержанных во время недавних протестов

Он не уточнил, за участие в каких именно протестах и в какой период были арестованы помилованные. Агентство сообщает, что среди освобожденных – те, кто получил приговор или был помилован до суда.
Эджеи добавил, что, кроме участников протеста, освобождены еще около 60 тыс. человек, осужденных или задержанных за другие преступления. В их число не попали обвиняемые в насильственных преступлениях и кражах, отметил глава судебной системы.
По данным правозащитников HRANA на 20 февраля 2023 года, с начала протестов осенью 2022 года в стране были арестованы более 19,7 тыс. человек, включая 181 ребенка.
В сентябре 2022 года в Иране начались массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана.
В результате столкновений с полицией и армией погибли 530 активистов, 71 ребенок и 70 силовиков. Четверо протестующих были публично казнены.