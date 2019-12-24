За время протестов в Иране погибло около 1,5 тыс. человек – СМИ

В Иране с начала беспорядков, связанных с объявлением о повышении стоимости топлива, в стране погибли около 1,5 тыс. человек. Среди них женщины, подростки и сотрудники правоохранительных органов, пишет Reuters.

Около 1,5 тыс. человек были убиты в Иране менее чем за две недели беспорядков, которые начались 15 ноября. Об этом 23 декабря написало агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных сотрудников министерства внутренних дел Ирана.

По данным источников агентства, среди погибших как минимум 17 подростков и около 400 женщин, а также сотрудники сил безопасности и полиции.

Эти цифры основаны на информации, полученной от сил безопасности, моргов, больниц и отделений полиции, отметили собеседники Reuters.

Сообщается, что верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи в самом начале беспорядков издал приказ подавлять их. Этот факт агентству подтвердили три источника, близкие к окружению верховного лидера, и один чиновник.

В результате протесты превратились в самое кровопролитное подавление протестующих в Иране со времен исламской революции 1979 года, отмечает Reuters.

Массовые акции протеста начались в Иране 15 ноября после объявленного правительством роста цен на топливо на 50%, демонстранты по всей стране призывали свергнуть лидеров Ирана. По данным издания The New York Times, только за четыре дня протестов в Иране погибло от 180 до 450 человек, около 2 тыс. человек были ранены, 7 тыс. задержаны.

Правозащитники из Amnesty International утверждают, что в период с 15-го по 18 ноября было убито по меньшей мере 304 человека.