В Ирландии племянник принес на почту мертвого дядю, пытаясь получить его пенсию

По данным издания, поначалу мужчина, пришедший на почту, попросил выдать ему недельную пенсию за его 66-летнего друга. Но ему сказали, что получатель должен прийти за своей пенсией сам.

Позже мужчина вернулся с двумя друзьями, для одного из которых была предусмотрена пенсия. Сотрудники отделения были обеспокоены состоянием получателя, потому что тот "не держался на ногах".

Сотрудники полиции заподозрили неладное и вызвали полицию и врачей, констатировавших смерть пенсионера. Полиция начала проверку причин смерти и обстоятельств дела.

Через несколько дней пенсионера – им оказался житель города Педар Дойл – похоронили. В числе несших гроб был его племянник Деклан Хоуни – он был одним из двоих, принесших тело Дойла на почту, сообщило 24 января Irish Mirror.

Хоуни утверждает, что прожил с дядей всю жизнь и якобы не знал, что он мертв, когда "вел" его на почту с замотанным шарфом лицом. Он пожаловался на травлю – по его словам, после того, как новость разлетелась по СМИ, общественность заклеймила его убийцей.

Хоуни признал, что раньше у него были проблемы с законом – в частности, он отсидел три года за мошенничество за использование банковской карты своей тети – и он страдал от наркозависимости. Но после тюрьмы, заверил мужчина, он все оставил в прошлом.

Полиция по итогам вскрытия заявила, что не нашла ничего подозрительного в смерти Дойла, сообщило Irish Mirror. Причины смерти не разглашаются. Расследование продолжается, но никого не задерживали.

Irish Mirror побывало также на поминках Дойла и написало, что жители города вспоминали его с теплом, а священник нашел несправедливым по отношению к его семье то, как эта история оказалась отражена в публикациях СМИ и вызвала обвинения в адрес людей. "Никто никогда не должен показывать пальцем на кого-либо, потому что, как сказал бы вам Педар, если вы указываете пальцем на кого-то, вы знаете, что три пальца указывают на вас", – заявил отец Литл.

На алтарь во время мессы возложили кисть, олицетворяющую любовь Дойла к рисованию, путеводитель, отражающий его путешествия по Америке, о которых он любил рассказывать, и статуэтку малиновки, символизирующую его любовь к животным.