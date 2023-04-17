В Испании спортсменка в рамках эксперимента провела в пещере в одиночестве 500 дней

Когда Фламини вошла в пещеру в Гранаде – 21 ноября 2021 года – Россия еще не вторглась в Украину, а мир все еще находился в условиях пандемии COVID-19.

50-летняя Фламини попала в пещеру в возрасте 48 лет. Она проводила время в пещере глубиной 70 метров, занимаясь спортом, рисованием и вязанием шерстяных шапок. По словам ее группы поддержки, она прочла 60 книг и выпила 1 тыс. литров воды.

За ней наблюдала группа психологов, исследователей, спелеологов – специалистов по изучению пещер – но никто из экспертов не вышел с ней на связь.

Ее команда сообщила, что она выходила из пещеры только на восемь дней, поскольку сломался маршрутизатор, который использовался для отправки аудио и видео – в них женщина рассказывала о своем самочувствии. Но и эти восемь дней Фламини провела изолированной в палатке.

"Я молчала полтора года, не разговаривая ни с кем, кроме себя. Я теряю равновесие, поэтому меня и держат. Если вы позволите мне принять душ – я не прикасалась к воде полтора года – я увижу вас через некоторое время. Вы не против?" – сказала она репортерам.

Позже Фламини сказала журналистам, что потеряла счет времени примерно через два месяца.

"Был момент, когда мне пришлось перестать считать дни", – сказала она, добавив, что, по ее мнению, она провела в пещере "около 160–170 дней".

По ее словам, один из самых тяжелых моментов наступил, когда в пещере было нашествие мух, в результате чего она вся покрылась потом. Спортсменка-экстремал также рассказала о "слуховых галлюцинациях".

"Вы молчите, а мозг придумывает", – сказала она.

Эксперты использовали время ее пребывания в изоляции для изучения влияния социальной изоляции и экстремальной временной дезориентации на восприятие времени людьми.

Команда поддержки Фламини заявила, что она побила мировой рекорд по самому долгому времени, проведенному в пещере, но в Книге рекордов Гиннесса не подтвердили, существует ли рекорд по добровольному проживанию в пещере.

Рекорд "самого длительного времени пребывания под землей" был присужден 33 чилийским и боливийским шахтерам, которые провели 69 дней на глубине 688 метров под землей после обрушения медно-золотой шахты в Чили в 2010 году.

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