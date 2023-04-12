Hubble снова сфотографировал галактику-"медузу". Ученые рассказали, что придает ей "мечтательный вид"

Галактика JO204 находится на расстоянии почти 600 млн световых лет от Земли Фото: esahubble.org

В релизе отмечается, что "мечтательный вид" галактике придает интенсивный астрономический процесс – лобовое давление (Ram pressure), в результате которого с диска галактики стекают "ленты газа".

"Это похоже на ощущение, которое вы испытываете, когда стоите под сильным порывом ветра. В то время как ваше тело остается неподвижным, свободно лежащие вещи, такие как волосы и одежда, развеваются", – пояснили в обсерватории.

The delicate ribbons of gas beneath the galaxy are the outcome of an intense astronomical process: ram pressure stripping. 1/3 — HUBBLE (@HUBBLE_space) April 10, 2023

Согласно релизу на сайте Hubble, JO204 находится на расстоянии почти 600 млн световых лет от Земли, в созвездии Секстант.

Это не первая галактика-"медуза", которую показал Hubble. Так, в марте телескоп снял галактику JW100 в созвездии Пегаса.