Hubble снова сфотографировал галактику-"медузу". Ученые рассказали, что придает ей "мечтательный вид"

В релизе отмечается, что "мечтательный вид" галактике придает интенсивный астрономический процесс – лобовое давление (Ram pressure), в результате которого с диска галактики стекают "ленты газа".
"Это похоже на ощущение, которое вы испытываете, когда стоите под сильным порывом ветра. В то время как ваше тело остается неподвижным, свободно лежащие вещи, такие как волосы и одежда, развеваются", – пояснили в обсерватории.
The delicate ribbons of gas beneath the galaxy are the outcome of an intense astronomical process: ram pressure stripping. 1/3— HUBBLE (@HUBBLE_space) April 10, 2023
Согласно релизу на сайте Hubble, JO204 находится на расстоянии почти 600 млн световых лет от Земли, в созвездии Секстант.
Это не первая галактика-"медуза", которую показал Hubble. Так, в марте телескоп снял галактику JW100 в созвездии Пегаса.
Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.
Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправил на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,5 млн целевых наблюдений за космическими объектами, говорится на сайте NASA.