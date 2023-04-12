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Hubble снова сфотографировал галактику-"медузу". Ученые рассказали, что придает ей "мечтательный вид"

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Галактика JO204 находится на расстоянии почти 600 млн световых лет от Земли
Галактика JO204 находится на расстоянии почти 600 млн световых лет от Земли
Фото: esahubble.org

Космический телескоп Hubble сфотографировал галактику JO204, которую ученые называют "галактической медузой", сообщили в Twitter обсерватории 10 апреля.

В релизе отмечается, что "мечтательный вид" галактике придает интенсивный астрономический процесс – лобовое давление (Ram pressure), в результате которого с диска галактики стекают "ленты газа". 

"Это похоже на ощущение, которое вы испытываете, когда стоите под сильным порывом ветра. В то время как ваше тело остается неподвижным, свободно лежащие вещи, такие как волосы и одежда, развеваются", – пояснили в обсерватории. 

Согласно релизу на сайте Hubble, JO204 находится на расстоянии почти 600 млн световых лет от Земли, в созвездии Секстант

Это не первая галактика-"медуза", которую показал Hubble. Так, в марте телескоп снял галактику JW100 в созвездии Пегаса. 

Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправил на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,5 млн целевых наблюдений за космическими объектами, говорится на сайте NASA.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: космос, NASA, телескоп, галактика, Hubble, обсерватория
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