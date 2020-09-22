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В Италии число парламентариев сократят на треть

В Италии 20–21 сентября провели референдум о сокращении числа депутатов и сенаторов – голоса за отдали около 70% итальянцев, принявших участие в голосовании.

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Число итальянских депутатов и сенаторов сократят с 945 до 600
Число итальянских депутатов и сенаторов сократят с 945 до 600
Фото: ЕРА

Число итальянских депутатов и сенаторов сократят с 945 до 600: депутатов – с 630 до 400, сенаторов – с 315 до 200. Такое решение принято на референдуме в Италии 20–21 сентября, инициированном партией "Движение пяти звезд", пишет BBC News.

Данное решение уже прошло через парламент, однако его необходимо было утвердить на референдуме, поскольку оно требует внесения поправок в итальянскую конституцию. Их необходимо будет внести до выборов 2023 года, говорится в сообщении.

Министр иностранных Италии дел Луиджи Ди Майо назвал результат референдума "историческим", заявив, что Италия может вернуться к парламенту с меньшими привилегиями и на 345 мест меньше.

Критики данного решения утверждают, что такой шаг ослабит авторитет парламента при минимальной экономии средств.

Теги: Конституция, Италия, референдум, депутаты, парламент, голосование, Луиджи Ди Майо
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