В Италии открыли первый украинский музей "Украина"

Организатором музея стала местная итальянско-украинская ассоциация. На открытие приехали руководители всех украинских диаспор Италии – из Милана, Брешии, Бальзамо, Неаполя, Вероны, Ломбардии и других городов.

Музей торжественно открыли полтавский кобзарь Юрий Фединский совместно с представителями духовенства, гостями из других итальянских городов и директивным составом местной ассоциации.

Музей расположен по адресу: ул. Сан Донато, 149. На территории клуба II Casalone. По замыслу организаторов музея "Украина", он должен продемонстрировать украинскую культуру XIX–XX веков.

Музей состоит из трех комнат. В первой комнате посетители смогут увидеть выставки украинских художников, проживающих в Италии. Вторая комната представляет репродукцию украинского дома XIX века. А в третьей находятся этническая украинская одежда и аксессуары – аутентичные украинские наряды, колоритные писанки, куклы-мотанки и тому подобное.

Организаторы музея в Болонье планируют активно сотрудничать с украинской общиной не только в Италии, но и в Украине.