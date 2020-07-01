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В Италии полиция объявила об изъятии крупнейшей партии амфетамина в мире

Итальянская полиция 1 июля сообщила, что изъяла в порту Салерно около 85 млн таблеток амфетамина (≈ 14 тонн), предположительно произведенных в Сирии боевиками "Исламского государства" для финансирования деятельности группировки.

Как сообщает Associated Press, таможенная полиция обнаружила в порту Салерно три контейнера, заполненных таблетками. По данным правоохранителей, это крупнейшая партия амфетамина когда-либо изъятая в мире. Стоимость наркотиков оценивается примерно в $1,15 млрд.

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