В Италии полиция объявила об изъятии крупнейшей партии амфетамина в мире

Как сообщает Associated Press, таможенная полиция обнаружила в порту Салерно три контейнера, заполненных таблетками.
По данным правоохранителей, это крупнейшая партия амфетамина когда-либо изъятая в мире. Стоимость наркотиков оценивается примерно в $1,15 млрд.
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