В Израиле фиксируют снижение числа новых случаев COVID-19 на фоне жесткого карантина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "есть первые признаки осторожного оптимизма" в отношении сдерживания эпидемии коронавируса в стране.

В Израиле зафиксировали снижение числа новых случаев коронавирусной инфекции. Это происходит на фоне жесткого карантина, введенного властями страны с 25 сентября. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 6 октября заявил, что "есть первые признаки осторожного оптимизма" в отношении сдерживания эпидемии, однако "еще рано об этом говорить".

Предварительные данные министерства здравоохранения показали, что по состоянию на 6 октября показатель положительных результатов тестов на коронавирус снизился до 10,2%, что является самым низким показателем с середины сентября.

При этом процент положительных результатов тестирования в ультраортодоксальном сообществе остался на уровне 23%.

Главный координатор борьбы с коронавирусом в Израиле, профессор Рони Гамзу заявил, что жесткий карантин "доказал свою эффективность и привел к снижению заболеваемости".

Издание пишет, что ситуация в израильских больницах остается тяжелой, несмотря на снижение числа новых случаев COVID-19. Реальное улучшение ситуации можно будет увидеть только через несколько недель, сказал директор отделения коронавируса в Тель-Авивском медицинском центре "Сураски" Гай Чошен.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, почти в девятимиллионном Израиле зарегистрировано 278 932 случая заболевания COVID-19. Умерло 1806 человек, 215 тыс. выздоровели.

Жесткий карантин введен в стране уже во второй раз.