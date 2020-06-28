В Израиле сняли на видео секс в машине ООН. Спикер генсека назвал это "отвратительным"

Очевидец снял, как на заднем сидении автомобиля миссии ООН в Тель-Авиве мужчина и женщина занимались любовью во время движения. Организация начала расследование.

ООН расследует, почему ее автомобили в Израиле не всегда используют по назначению Фото: ЕРА

26 июня в израильских соцсетях начало распространяться 18-секундное видео, на котором мужчина и женщина занимаются сексом в машине с логотипом Организации Объединенных Наций.

Кадры сняты на одной из набережных Тель-Авива.

Пара находится на заднем сидении джипа, на переднем, рядом с водителем, сидит еще один пассажир.

ВИДЕО

Видео: Mashhori / YouTube

В ООН заявили, что расследуют инцидент и близки к идентификации личностей тех, кто находился в автомобиле, сообщает ВВС.

В интервью британскому вещателю пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал случившееся "отвратительным". По его словам, это "противоречит всему, за что мы выступаем и за что мы боремся в рамках противодействия неподобающему поведению сотрудников". На вопрос, был ли это секс по согласию или за деньги, Дюжаррик ответил, что это, в частности, является предметом расследования.

ООН проводит строгую политику в отношении сексуальных нарушений, поэтому видео шокировало организацию, отметил спикер.

По его данным, в машине могли находиться сотрудники Организации по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП), которая работает на Ближнем Востоке с 1948 года.

В 2017 году разразился скандал после публикации Associated Press, в которой говорилось, что миротворцы и сотрудники миссий ООН систематически совершали сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и женщин на Гаити.