В Японии распустили нижнюю палату парламента

Такое решение было принято для того, чтобы провести досрочные всеобщие выборы. В правительстве призвали заинтересованные стороны обеспечить проведение честных и справедливых выборов.

Срок полномочий членов нижней палаты парламента истекает 21 октября, Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой стремится обеспечить большинство с партнером по коалиции, правоцентристской партией "Комэйто", сообщило Kyodo News.

По сведениям телерадиокомпании NHK, правительство провело внеочередное заседание и объявило, что 19 октября в стране стартует избирательная кампания, выборы состоятся 31 октября.