В Казахстане увеличилось число жертв взрывов на складе боеприпасов

"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что продолжаются поиски еще двух пропавших без вести.

29 августа объявлен в Казахстане днем общенационального траура в связи с инцидентом на арсенале.