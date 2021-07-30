В Казахстане за сутки подтвердили рекордное число новых случаев COVID-19

Скончалось в четверг 80 пациентов с COVID-19.
"На 30 июля лечение от COVID продолжают получать 93 580 человек, из них в стационарах находится 26 408 пациентов, на амбулаторном уровне – 67 172 пациентов", – говорится в сообщении.
По данным Минздрава, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 180 человек.
Портал Nur.kz уточняет, что количество выявленных 29 июля новых больных максимальное с начала эпидемии.
По данным специализированного портала минздрава Казахстана, всего с начала эпидемии в стране подтверждено почти 565 тыс. случаев COVID-19, скончалось 5780 инфицированных.
Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в городах Нур-Султан (более 100 тыс.) и Алматы (почти 97 тыс.).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, в мире на 29 июля подтверждено почти 196 млн случаев инфицирования, скончалось почти 4,2 млн заболевших.