В Казахстане за сутки подтвердили рекордное число новых случаев COVID-19

Больше всего больных – в Нур-Султане Фото: ЕРА

Скончалось в четверг 80 пациентов с COVID-19.

"На 30 июля лечение от COVID продолжают получать 93 580 человек, из них в стационарах находится 26 408 пациентов, на амбулаторном уровне – 67 172 пациентов", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 180 человек.

Портал Nur.kz уточняет, что количество выявленных 29 июля новых больных максимальное с начала эпидемии.

По данным специализированного портала минздрава Казахстана, всего с начала эпидемии в стране подтверждено почти 565 тыс. случаев COVID-19, скончалось 5780 инфицированных.

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в городах Нур-Султан (более 100 тыс.) и Алматы (почти 97 тыс.).