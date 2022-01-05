В казахстанском городе Актобе полиция перешла на сторону протестующих, люди штурмуют администрацию. Видео

Митингующие со вчерашнего дня требуют, чтобы к ним вышел аким области Скриншот: Totze / Twitter

Сообщается, что ранее у акимата собралась 1 тыс. протестующих. Они жгли костры, чтобы согреться. Митингующие со вчерашнего дня требуют, чтобы к ним вышел аким области.

Полицейские в Актобе заявили, что они с народом и не будут поднимать руку на людей, пишет издание.

Соответствующее видео опубликовали 5 января на YouTube-канале Bizon KGZ.

ВИДЕО

Видео: Bizon KGZ / You Tube

Видео штурма администрации опубликовали на канале Totze в Twitter.