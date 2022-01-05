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В казахстанском городе Актобе полиция перешла на сторону протестующих, люди штурмуют администрацию. Видео

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Митингующие со вчерашнего дня требуют, чтобы к ним вышел аким области
Митингующие со вчерашнего дня требуют, чтобы к ним вышел аким области
Скриншот: Totze / Twitter

В Казахстане, в городе Актобе митингующие берут штурмом здание районной государственной администрации (акимата). Сотрудники полиции заявили, что они с народом. Об этом 5 января сообщает издание Orda.Kz.

Сообщается, что ранее у акимата собралась 1 тыс. протестующих. Они жгли костры, чтобы согреться. Митингующие со вчерашнего дня требуют, чтобы к ним вышел аким области.

Полицейские в Актобе заявили, что они с народом и не будут поднимать руку на людей, пишет издание.

Соответствующее видео опубликовали 5 января на YouTube-канале Bizon KGZ.

ВИДЕО
Видео: Bizon KGZ / You Tube

Видео штурма администрации опубликовали на канале Totze в Twitter.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям. В результате пострадали около сотни правоохранителей, 200 человек задержали.

4 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев января подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.

5 января Токаев отправил правительство в отставку.

Теги: Казахстан, протесты, полиция, штурм, митинг, полицейский, Актобе
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