В Китае казнили экс-главу крупнейшей компании по управлению активами

Суд в Китае признал экс-главу компании по управлению активами China Huarong Лая Сяоминя виновным во взяточничестве, казнокрадстве и двоеженстве. Его казнили.

В Китае казнят с помощью инъекции Фото: pixabay.com

29 января в Китае казнили бывшего главу крупнейшей в стране компании по управлению активами China Huarong Лая Сяоминя. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Верховный суд КНР признал Сяоминя виновным во взяточничестве, казнокрадстве и двоеженстве.

Приговор привели в исполнение в городе Тяньцзинь.

Центральное телевидение Китая CCTV рассказало, что к смертной казни подозреваемый был приговорен 5 января. Сяоминь подал апелляцию, но ее отклонили.

Верховный суд пришел к выводу, что Сяоминь "использовал свое положение, чтобы искать выгоды". В частности, он незаконно получил имущество на сумму более 1,788 млрд юаней (около $278 млн).

Имущество казненного решили конфисковать.

Казнь в Китае осуществляется посредством смертельной инъекции.

Компания China Huarong Asset Management Co., Ltd была основана правительством Китая в 1999 году.