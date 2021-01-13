В США впервые за почти 70 лет казнили женщину

13 января в США получила смертельную инъекцию Лиза Монтгомери. Ее приговорили за убийство беременной женщины в 2004 году и похищение ее ребенка.

В США 13 января казнили 52-летнюю Лизу Монтгомери из Канзаса. Это первый раз за почти 70 лет, когда правительство США приговорило в смерти женщину, сообщает Associated Press.

Монтгомери получила смертельную инъекцию в федеральном тюремном комплексе в Терре-Хот, штат Индиана. Она была 11-м заключенным, получившим смертельную инъекцию с лета прошлого года, когда в США возобновили федеральные казни, до этого их не было 17 лет.

Перед инъекцией у женщины спросили, есть ли у нее последнее слово, она ответила, что нет. Ее адвокат Келли Генри после исполнения приговора заявил, что казнь женщины была "далека от правосудия".

Монтгомери признали виновной в убийстве 23-летней Бобби Джо Стиннетт в городе Скидмор на северо-западе штата Миссури в 2004 году. Она веревкой задушила Стиннетт, находившуюся на восьмом месяце беременности, а затем вырезала из нее кухонным ножом ребенка. Женщина пыталась выдать девочку за своего ребенка.