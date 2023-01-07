В Китае владельцы Tesla вышли на протесты в связи со снижением цен на эти автомобили

В Tesla заявили, что компенсаций выплачивать не планируют Фото: ЕРА

Агентство отмечает, что скидки в январе 2023 года снизили цены на электромобили на 13–24% по сравнению с сентябрем 2022-го и протестующие в выставочных залах и распределительных центрах Tesla требовали "скидок и кредитов".

Речь идет о сотнях протестующих. В частности, в Шанхае, по данным Reuters, протестовали около 200 владельцев Tesla Model Y и Model 3. Они жаловались, что автопроизводитель снизил цены второй раз за три месяца.

Представитель Tesla заявил Reuters, что автокомпания не планирует выплачивать своим покупателям компенсации.

Аналитики объяснили агентству, что такой шаг Tesla может увеличить продажи, которые упали в декабре, и вынудить других производителей электромобилей также снизить цены.