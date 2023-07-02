В Колумбии столкнулись два военных самолета, погиб пилот-подполковник. Видео

Столкнулись два Tucano из пяти самолетов, находившихся в воздухе Фото: ЕРА (архив)

"В 17.28 два самолета Т-27 Tucano, выполнявшие учебное задание, потерпели крушение в районе боевого авиационного командования №2, расположенного в Ариау (Мета). В результате этого досадного инцидента погиб подполковник Марио Андрес Эспиноса Гонсалес", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что на место происшествия направлена инспекционно-досмотровая комиссия, которая выяснит причины аварии.

ВВС Колумбии уточняет, что погибший был пилотом одного из самолетов, а пилоту второго самолета, попавшего в аварию, удалось совершить аварийную посадку, и "состояние его здоровья стабильное, он продолжит наблюдаться у медиков".

#ComunicaciónOficial | El piloto de la otra aeronave involucrada en el accidente aéreo, logró hacer un aterrizaje de emergencia y su estado de salud es estable, continuará en observación médica.



No hay más tripulaciones y/o personas involucradas en el lamentable siniestro. — Fuerza Aérea Colombiana (@FuerzaAereaCol) July 2, 2023

В Twitter опубликовали видео момента столкновения. В воздухе столкнулись два самолета из группы, в которой было пять единиц авиатехники.

Hoy 2 T-27 #Tucano de la Fuerza Aérea de #Colombia colisionaron en el aire, provocado que uno de ellos se precipitara a tierra

Lamentablemente fallece su piloto * pic.twitter.com/ZlewApw9uV — Aviacion Defensa (@AviacionDefensa) July 2, 2023

По одной из версий, которую озвучило издание Simple Flying, пилоты готовились к авиафестивалю, который запланирован на 12–16 июля.

Построенные в Бразилии самолеты Tucano "в течение многих лет" использовались для обучения военных пилотов ВВС Колумбии и якобы "налетали десятки тысяч часов".