ГОРДОН
 
 
МИР

В Конгресс США впервые избрали открытого темнокожего гея

Во время выступления после победы кандидат в Конгресс от Демократической партии Ричи Торрес отметил, что 60% демократов в Палате представителей составляют женщины, представители ЛГБТ и расовых меньшинств.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Торрес в Палате представителей будет представлять Южный Бронкс
Торрес в Палате представителей будет представлять Южный Бронкс
Фото: Ritchie Torres For Congress / Facebook

Кандидат в Конгресс от Демократической партии из Нью-Йорка Ричи Торрес стал первым в истории темнокожим геем, избранным в Конгресс. Об этом 4 ноября сообщает CBS News.

Торрес, победивший кандидата от республиканцев Патрика Деликса, в Палате представителей будет представлять Южный Бронкс.

"60% демократов в Палате представителей составляют женщины, цветные люди и представители ЛГБТ", – рассказал он после победы.

Торрес сменит в Палате представителей конгрессмена Хосе Серрано, который находился на этом посту в течение 40 лет.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают нынешнего президента Дональда Трампа и экс-вице-президента Джо Байдена. Также в этот день проходили перевыборы в Палату представителей и в Сенат.

Теги: США, выборы, ЛГБТ, Демократическая партия, Палата представителей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Всем сердцем рвусь к родным". Сумская рассказала, почему не может увидеться с шестимесячным внуком
"Всем сердцем рвусь к родным". Сумская рассказала, почему не может увидеться с шестимесячным внуком
"Бухаю", "Жру конфеты", "Планируем детей". Фаны Каминской ответили ей на пост о меланхолии
"Бухаю", "Жру конфеты", "Планируем детей". Фаны Каминской ответили ей на пост о меланхолии
  "Вітер". Матвиенко и Мирзоян сыграли героев любовного треугольника. Видео
  "Вітер". Матвиенко и Мирзоян сыграли героев любовного треугольника. Видео
"Первая в жизни съемка". Подольская устроила фотосессию новорожденного сына
"Первая в жизни съемка". Подольская устроила фотосессию новорожденного сына
  "РитмоLove". Monatik презентовал клип с Lida Lee и Nino о суперсиле, которая объединяет. Видео
  "РитмоLove". Monatik презентовал клип с Lida Lee и Nino о суперсиле, которая объединяет. Видео
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
Жена Павлика рассказала, что происходит с ней, когда мужа нет дома
Жена Павлика рассказала, что происходит с ней, когда мужа нет дома
Звезда "Танцев со звездами" Шоптенко показала тело в "голом" боди
Звезда "Танцев со звездами" Шоптенко показала тело в "голом" боди
Адвокат рассказал о здоровье заразившегося коронавирусом Петросяна
Адвокат рассказал о здоровье заразившегося коронавирусом Петросяна
Сестра Комарова рассекретила имя дочери и рассказала о первом месяце материнства
Сестра Комарова рассекретила имя дочери и рассказала о первом месяце материнства
Стас Пьеха переболел COVID-19
Стас Пьеха переболел COVID-19
Сын Орбакайте Байсаров прокомментировал отношения с отцом
Сын Орбакайте Байсаров прокомментировал отношения с отцом
Белуччи снялась для итальянского глянца в нарядах от Dolce&Gabbana
Белуччи снялась для итальянского глянца в нарядах от Dolce&Gabbana
В дом Джамалы забралась летучая мышь. Фото
В дом Джамалы забралась летучая мышь. Фото
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Мы не встречаемся". Младший сын Орбакайте отреагировал на слухи о его помолвке
"Мы не встречаемся". Младший сын Орбакайте отреагировал на слухи о его помолвке
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS