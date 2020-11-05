В Конгресс США впервые избрали открытого темнокожего гея

Во время выступления после победы кандидат в Конгресс от Демократической партии Ричи Торрес отметил, что 60% демократов в Палате представителей составляют женщины, представители ЛГБТ и расовых меньшинств.

Кандидат в Конгресс от Демократической партии из Нью-Йорка Ричи Торрес стал первым в истории темнокожим геем, избранным в Конгресс. Об этом 4 ноября сообщает CBS News.

Торрес, победивший кандидата от республиканцев Патрика Деликса, в Палате представителей будет представлять Южный Бронкс.

"60% демократов в Палате представителей составляют женщины, цветные люди и представители ЛГБТ", – рассказал он после победы.

Торрес сменит в Палате представителей конгрессмена Хосе Серрано, который находился на этом посту в течение 40 лет.