В Кремле начали измерять температуру всем посетителям Путина – журналист

Всем посетителям мероприятий при участи президента РФ Владимира Путина измеряют температуру из-за эпидемии, сообщил российский журналист Антон Желнов.

Перед встречей с Путиным теперь будут проверять температуру тела посетителей Фото: EPA

В Кремле изменились правила досмотра участников мероприятий с участием президента России Владимира Путина. Помимо стандартной поверки документов на входе, у посетителей начали замерять температуру тела. Об этом 6 февраля написал на своей странице в Facebook журналист "Дождя" Антон Желнов.

"И об эпидемии. В Кремле теперь добавилась новая процедура проверки – человек с тепловизором в руках, замеряющий вам температуру", – написал журналист.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что такая мера не связана с китайским коронавирусом. Проверяют температуру у посетителей из-за эпидемии гриппа, уточняет "Интерфакс".