В Кремле начали измерять температуру всем посетителям Путина – журналист

В Кремле изменились правила досмотра участников мероприятий с участием президента России Владимира Путина. Помимо стандартной поверки документов на входе, у посетителей начали замерять температуру тела. Об этом 6 февраля написал на своей странице в Facebook журналист "Дождя" Антон Желнов.
"И об эпидемии. В Кремле теперь добавилась новая процедура проверки – человек с тепловизором в руках, замеряющий вам температуру", – написал журналист.
Российский вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что такая мера не связана с китайским коронавирусом. Проверяют температуру у посетителей из-за эпидемии гриппа, уточняет "Интерфакс".
По состоянию на 6 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека, в 31 провинции страны подтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался.