Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Кремле начали измерять температуру всем посетителям Путина – журналист

Всем посетителям мероприятий при участи президента РФ Владимира Путина измеряют температуру из-за эпидемии, сообщил российский журналист Антон Желнов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Перед встречей с Путиным теперь будут проверять температуру тела посетителей
Перед встречей с Путиным теперь будут проверять температуру тела посетителей
Фото: EPA

В Кремле изменились правила досмотра участников мероприятий с участием президента России Владимира Путина. Помимо стандартной поверки документов на входе, у посетителей начали замерять температуру тела. Об этом 6 февраля написал на своей странице в Facebook журналист "Дождя" Антон Желнов.

"И об эпидемии. В Кремле теперь добавилась новая процедура проверки – человек с тепловизором в руках, замеряющий вам температуру", – написал журналист.

https://www.facebook.com/anton.zhelnov/posts/2682231891812304

Российский вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что такая мера не связана с китайским коронавирусом. Проверяют температуру у посетителей из-за эпидемии гриппа, уточняет "Интерфакс".

По состоянию на 6 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека, в 31 провинции страны подтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался.

Теги: Россия, Владимир Путин, грипп, Кремль, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В Северной Ирландии состоится первое бракосочетание однополой пары
В Северной Ирландии состоится первое бракосочетание однополой пары
Фронтмен группы "Антитіла" стал крестным дочери Наталки Карпы
Фронтмен группы "Антитіла" стал крестным дочери Наталки Карпы
Ризатдинова занялась боксом
Ризатдинова занялась боксом
"Делайте это так, чтобы никто не видел". Кернес просит ЛГБТ-сообщество не пропагандировать свои отношения
"Делайте это так, чтобы никто не видел". Кернес просит ЛГБТ-сообщество не пропагандировать свои отношения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS