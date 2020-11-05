В Латвии оштрафовали радио после интервью с Жириновским

В эфире латвийской радиостанции Baltkom российский политик Владимир Жириновский отрицал оккупацию Латвии и высказывал мечты о создании "большой России", в состав которой должны войти бывшие советские республики. В Национальном совете по электронным СМИ посчитали его заявления угрозой государственной безопасности и общественному правопорядку.

В Латвии на €8 тыс. оштрафовали радио Baltkom за интервью с российским политиком Владимиром Жириновским. Об этом 4 ноября сообщило агентство Delfi.

8 июля в программе "Абонент доступен" российский политик отрицал оккупацию Латвии и высказывал мечты о создании "большой России", в состав которой должны войти бывшие советские республики.

"Жириновский высказывал сомнения в легитимности выхода Латвии из состава Советской России в 1920 году, отрицал оккупацию Латвии и популяризировал идею создания большой России, что должно расцениваться как угроза Латвии и другим бывшим республикам СССР", – пишет агентство.

Председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш заявил, что такие высказывание угрожают национальной безопасности Латвии, а на СМИ лежит ответственность за выбор гостя и за реагирование на антигосударственные высказывания.

В совете считают, что в передачах не должны звучать призывы, угрожающие государственной безопасности и общественному правопорядку. Там подчеркнули, что у Baltkom была возможность обеспечить соблюдение закона.

Учитывая, что передачу слушало достаточно большое число человек, нарушение радиокомпании оценивается как существенное, пишет Delfi.

Владимир Жириновский – скандальный российский политик, часто выступающий с резкими заявлениями.