В Лондоне королевский гвардеец во время марша сбил с ног ребенка

На кадрах видно, как группа туристов фотографирует двух гвардейцев в церемониальных шапках, марширующих по территории Тауэра. Через некоторое время ребенок становится на пути одного из гвардейцев, который закричал: "Уступите дорогу", после чего сбил мальчика с ног, пытаясь перешагнуть через него, и пошел дальше.

Представитель министерства обороны Великобритании сообщил, что оборонное ведомство в курсе произошедшего инцидента и дежурные гвардейцы предупреждали туристов о приближении патруля, однако ребенок выбежал неожиданно.

"Солдат попытался перешагнуть через ребенка и продолжил свой долг. После инцидента он проверил ребенка и убедился, что с ним все в порядке", – отметил он.

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Видео: VESA Channel / YouTube