ГОРДОН
 
 
МИР

В Лондоне королевский гвардеец во время марша сбил с ног ребенка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ребенок появился на пути гвардейцев неожиданно
Ребенок появился на пути гвардейцев неожиданно
Скриншот: VESA Channel / YouTube

В Лондоне (Великобритания) ребенок был сбит с ног королевским гвардейцем после того, как случайно встал на его пути неподалеку от Тауэра. Об этом 29 декабря сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как группа туристов фотографирует двух гвардейцев в церемониальных шапках, марширующих по территории Тауэра. Через некоторое время ребенок становится на пути одного из гвардейцев, который закричал: "Уступите дорогу", после чего сбил мальчика с ног, пытаясь перешагнуть через него, и пошел дальше.

Представитель министерства обороны Великобритании сообщил, что оборонное ведомство в курсе произошедшего инцидента и дежурные гвардейцы предупреждали туристов о приближении патруля, однако ребенок выбежал неожиданно.

"Солдат попытался перешагнуть через ребенка и продолжил свой долг. После инцидента он проверил ребенка и убедился, что с ним все в порядке", – отметил он.

ВИДЕО
Видео: VESA Channel / YouTube
Контекст:

Королевская гвардия в Лондоне состоит из двух отрядов: отряда Букингемского дворца и отряда Сент-Джеймсского дворца. Церемония смены караула представляет собой формальную передачу обязанностей в сопровождении оркестра или барабанного корпуса, сообщается на сайте министерства обороны Великобритании.

Теги: Великобритания, Лондон, военные, ребенок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что сказать? Талант". Нардеп Гончаренко умилил сеть песней Кутуньо в исполнении своего сына . Видео
"Что сказать? Талант". Нардеп Гончаренко умилил сеть песней Кутуньо в исполнении своего сына . Видео
"Киска". Кристина Асмус снялась в платье-комбинации с глубоким декольте
"Киска". Кристина Асмус снялась в платье-комбинации с глубоким декольте
  Ефросинина: У меня все началось с орального секса. Я хотела быть девственницей до замужества
  Ефросинина: У меня все началось с орального секса. Я хотела быть девственницей до замужества
"Хмельная лебедушка". Волочкова удивила подписчиков своим взглядом на новом фото
"Хмельная лебедушка". Волочкова удивила подписчиков своим взглядом на новом фото
"Сиськи выпали". 52-летняя Зета-Джонс лежа сделала селфи в бикини
"Сиськи выпали". 52-летняя Зета-Джонс лежа сделала селфи в бикини
Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"
Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"
  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"
  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"
"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого
"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого
  "Раздеться не могла, не говоря об оргазме". Ефросинина рассказала, что ей помогло испытать наслаждение от секса
  "Раздеться не могла, не говоря об оргазме". Ефросинина рассказала, что ей помогло испытать наслаждение от секса
Черная косынка, наряды от Dolce&Gabbana и халат. Пять с половиной самых обсуждаемых образов Тимошенко в 2021 году
Черная косынка, наряды от Dolce&Gabbana и халат. Пять с половиной самых обсуждаемых образов Тимошенко в 2021 году
Дорофеева разделась перед зеркалом и показала, какой пресс накачала в этом году
Дорофеева разделась перед зеркалом и показала, какой пресс накачала в этом году
"Огонь. Соблазнительная". Глюк'oZa показала грудь и ягодицы в сильно облегающем костюме
"Огонь. Соблазнительная". Глюк'oZa показала грудь и ягодицы в сильно облегающем костюме
  "Секс с партнером и секс с вибратором ничем не отличаются". Полякова призвала использовать вибраторы
  "Секс с партнером и секс с вибратором ничем не отличаются". Полякова призвала использовать вибраторы
  Ведущий Даниэль Салем: Меня постоянно путают с двумя персонами – это Максим Чмерковский и Олег Кензов. С Чмерковским вообще постоянно
  Ведущий Даниэль Салем: Меня постоянно путают с двумя персонами – это Максим Чмерковский и Олег Кензов. С Чмерковским вообще постоянно
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами
"Матерь божья", "Бабушка Барби". В сети раскритиковали новый имидж 73-летней вдовы Караченцова с ярко-розовым цветом волос. Фото
"Матерь божья", "Бабушка Барби". В сети раскритиковали новый имидж 73-летней вдовы Караченцова с ярко-розовым цветом волос. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал колоритное фото из-за границы (370774)
2
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (131613)
3
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте (112793)
4
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (106776)
5
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (76630)
6
"Да, что с людьми время делает", "Уже в кадр не влезает". 45-летний Пикалов из "Квартал 95" снялся в костюме розового зайца (52836)
7
"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже (39376)
8
"Без трусов?" Асмус без нижнего белья прыгнула перед камерой (39152)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS