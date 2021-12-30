В Лондоне королевский гвардеец во время марша сбил с ног ребенка

На кадрах видно, как группа туристов фотографирует двух гвардейцев в церемониальных шапках, марширующих по территории Тауэра. Через некоторое время ребенок становится на пути одного из гвардейцев, который закричал: "Уступите дорогу", после чего сбил мальчика с ног, пытаясь перешагнуть через него, и пошел дальше.
Представитель министерства обороны Великобритании сообщил, что оборонное ведомство в курсе произошедшего инцидента и дежурные гвардейцы предупреждали туристов о приближении патруля, однако ребенок выбежал неожиданно.
"Солдат попытался перешагнуть через ребенка и продолжил свой долг. После инцидента он проверил ребенка и убедился, что с ним все в порядке", – отметил он.
Королевская гвардия в Лондоне состоит из двух отрядов: отряда Букингемского дворца и отряда Сент-Джеймсского дворца. Церемония смены караула представляет собой формальную передачу обязанностей в сопровождении оркестра или барабанного корпуса, сообщается на сайте министерства обороны Великобритании.