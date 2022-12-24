В Малайзии девять дней искали тела погибших в результате оползня в нелегальном кемпинге

Общее число жертв оползня составило 31 человек. Последним найденным среди грязи и обломков стал мальчик предположительно семи лет, его тело было в спальном мешке, пишет агентство.

Среди погибших 11 детей и 14 женщин.

Всего на момент обвала породы в лагере, который работал без разрешительных документов, находилось 92 человека.

17 декабря было известно о 24 погибших, в том числе семерых детей.

Местные власти говорили, что на площадь около 0,4 гектара обрушилось 450 тыс. м³ земли, она упала с высоты около 30 метров.

После трагедии власти страны распорядились закрыть все нелегальные кемпинги.