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В Малайзии девять дней искали тела погибших в результате оползня в нелегальном кемпинге

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Лагерь работал без лицензии
Лагерь работал без лицензии
Фото: ЕРА

В Малайзии 24 декабря спасатели нашли тело последнего человека, который считался пропавшим без вести после произошедшего 16 декабря оползня в месте расположения нелицензированного лагеря туристов (кемпинга). Об этом со ссылкой на полицию сообщило агентство Reuters.

Общее число жертв оползня составило 31 человек. Последним найденным среди грязи и обломков стал мальчик предположительно семи лет, его тело было в спальном мешке, пишет агентство.

Среди погибших 11 детей и 14 женщин.

Всего на момент обвала породы в лагере, который работал без разрешительных документов, находилось 92 человека.

17 декабря было известно о 24 погибших, в том числе семерых детей.

Местные власти говорили, что на площадь около 0,4 гектара обрушилось 450 тыс. м³ земли, она упала с высоты около 30 метров.

После трагедии власти страны распорядились закрыть все нелегальные кемпинги.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Малайзия, туристы, спасатели, обвал, жертвы, документы, женщины, погибшие, лагерь
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