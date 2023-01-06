В Мексике начались массовые беспорядки после ареста сына наркобарона. Его банда поджигала автомобили и напала на аэропорт

В Мексике начались столкновения между силовиками и местным картелем Фото: EPA

Овидио Гусман-Лопес, который стал лидером бывшего картеля своего отца, был схвачен в Кульякане.

Вскоре после этого члены его картеля установили блокпосты в городе, начали жечь автомобили и напали на местный аэропорт. Между ними и мексиканскими силовиками начались столкновения.

Члены картеля обстреляли два самолета, один из которых – при подготовке к взлету. Как результат – более 100 рейсов были отменены в трех аэропортах Синалоа.

Агентство гражданской авиации Мексики сообщило, что в Кульякане также был сбит самолет ВВС.

* Truénenlo, truénenlo * Así intentaron derribar la aeronave de la @SEDENAmx donde trasladaban a Ovidio Guzmán, hijo de #ElChapo, desde #Sinaloa



Durísima respuesta de Los Chapitos. pic.twitter.com/FBUDSiyUsB — CAPITAL (@CapitalPueblaMx) January 5, 2023

Губернатор штата сообщил, что в результате столкновений 18 человек были госпитализированы. BBC отмечает, что трое сотрудников силовых структур погибли.