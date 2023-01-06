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В Мексике начались массовые беспорядки после ареста сына наркобарона. Его банда поджигала автомобили и напала на аэропорт

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В Мексике начались столкновения между силовиками и местным картелем
В Мексике начались столкновения между силовиками и местным картелем
Фото: EPA

Власти Мексики арестовали Овидио Гусмана – сына известного наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо. После ареста в мексиканском штате Синалоа начались столкновения между военными и членами наркокартеля, сообщают BBC и CNN.

Овидио Гусман-Лопес, который стал лидером бывшего картеля своего отца, был схвачен в Кульякане.

Вскоре после этого члены его картеля установили блокпосты в городе, начали жечь автомобили и напали на местный аэропорт. Между ними и мексиканскими силовиками начались столкновения.

Члены картеля обстреляли два самолета, один из которых – при подготовке к взлету. Как результат –  более 100 рейсов были отменены в трех аэропортах Синалоа.

Агентство гражданской авиации Мексики сообщило, что в Кульякане также был сбит самолет ВВС.

Губернатор штата сообщил, что в результате столкновений 18 человек были госпитализированы. BBC отмечает, что трое сотрудников силовых структур погибли.

Контекст:

Эль Чапо являлся главой крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа". Его обвиняли в пытках, жестоких убийствах и коррупции. Наркобарона задержали в 2016 году в Мексике. В 2017 году его экстрадировали в США.

12 февраля 2019 года присяжные в суде Бруклина признали Эль Чапо виновным по всем 10 пунктам обвинения, которые были выдвинуты федеральными прокурорами. 17 июля его приговорили к пожизненному заключению.

Овидио Гусмана уже задерживали в 2019 году, но тогда вспыхнули беспорядки такого масштаба, что его освободили по приказу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: автомобили, убийство, самолет, Мексика, арест, аэропорт, военные, авиация, беспорядки, жертвы, блокпост, самолеты, наркоторговля, силовики, столкновение
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