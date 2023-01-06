В Мексике начались массовые беспорядки после ареста сына наркобарона. Его банда поджигала автомобили и напала на аэропорт

Овидио Гусман-Лопес, который стал лидером бывшего картеля своего отца, был схвачен в Кульякане.
MOMENTO EXACTO de la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo.#Culiacan, #narcobloqueos,#Mexico, #Culiacanazo, #Sinaloa. pic.twitter.com/0cL7s0vVWr— El Cesar (@cesarsa48419485) January 6, 2023
Вскоре после этого члены его картеля установили блокпосты в городе, начали жечь автомобили и напали на местный аэропорт. Между ними и мексиканскими силовиками начались столкновения.
Están aplicando las mañas de #CoDMW2!!!#Culiacan #Sinaloa #Ovidio pic.twitter.com/iizoaBNyz3— O Gatinho Satânico (@o_satanico) January 5, 2023
Члены картеля обстреляли два самолета, один из которых – при подготовке к взлету. Как результат – более 100 рейсов были отменены в трех аэропортах Синалоа.
Агентство гражданской авиации Мексики сообщило, что в Кульякане также был сбит самолет ВВС.
* Truénenlo, truénenlo * Así intentaron derribar la aeronave de la @SEDENAmx donde trasladaban a Ovidio Guzmán, hijo de #ElChapo, desde #Sinaloa— CAPITAL (@CapitalPueblaMx) January 5, 2023
Durísima respuesta de Los Chapitos. pic.twitter.com/FBUDSiyUsB
Губернатор штата сообщил, что в результате столкновений 18 человек были госпитализированы. BBC отмечает, что трое сотрудников силовых структур погибли.
Эль Чапо являлся главой крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа". Его обвиняли в пытках, жестоких убийствах и коррупции. Наркобарона задержали в 2016 году в Мексике. В 2017 году его экстрадировали в США.
12 февраля 2019 года присяжные в суде Бруклина признали Эль Чапо виновным по всем 10 пунктам обвинения, которые были выдвинуты федеральными прокурорами. 17 июля его приговорили к пожизненному заключению.
Овидио Гусмана уже задерживали в 2019 году, но тогда вспыхнули беспорядки такого масштаба, что его освободили по приказу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, чтобы избежать жертв среди мирного населения.