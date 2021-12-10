В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, погибли 55 человек

Еще 24 человека, которые ехали в грузовике, не пострадали. По предварительной информации, водитель превысил скорость, не справился с управлением и въехал в стену, после чего транспортное средство перевернулось. Мужчина скрылся с места происшествия.

Всего в грузовике ехало 150 человек, сообщает издание. Большинство из них – выходцы из Гватемалы. Это подтвердил посол Гватемалы в Мексике Марио Букаро, сообщивший, что родственники погибших прибудут в ближайшие несколько дней.

Грузовик направлялся в штат Веракрус. В издании отмечают, что этот маршрут является одним из самых распространенных коридоров для мигрантов, бегущих из Центральной Америки