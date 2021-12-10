В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, погибли 55 человек

Еще 24 человека, которые ехали в грузовике, не пострадали. По предварительной информации, водитель превысил скорость, не справился с управлением и въехал в стену, после чего транспортное средство перевернулось. Мужчина скрылся с места происшествия.
Всего в грузовике ехало 150 человек, сообщает издание. Большинство из них – выходцы из Гватемалы. Это подтвердил посол Гватемалы в Мексике Марио Букаро, сообщивший, что родственники погибших прибудут в ближайшие несколько дней.
Грузовик направлялся в штат Веракрус. В издании отмечают, что этот маршрут является одним из самых распространенных коридоров для мигрантов, бегущих из Центральной Америки
В 2021 году в Мексике было задержано более 228 тыс. мигрантов, почти 120 тыс. человек попросили убежища, что втрое больше, чем в 2019 году, отмечает издание.